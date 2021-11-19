Саакашвили рассказал, когда прекратит голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку 1 октября, пообещал окончить ее после перевода из тюрьмы в госпиталь, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Тикарадзе посетила военный госпиталь в Гори, куда в пятницу могут перевести Саакашвили.

«Он пообещал, что прекратит голодовку и каскад голодовки в стране будет прекращен. Горийский госпиталь полностью оснащен всей материально-технической базой, требующейся пациенту», — сказала министр журналистам.

Министр выразила надежду, что когда Саакашвили прекратит свою голодовку, в стране «прекратится вся эпидемия голодовки», которую ранее объявили врачи, депутаты и соратники политика в знак его поддержки.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.