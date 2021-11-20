Украина будет покупать уголь в США

Украина договорилась с США о поставках угля из-за перекрытых Россией поставок. На следующей неделе придет первый корабль.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью «Радио Свобода».
«Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом», — сказал Шмыгаль.
По его словам, первый корабль с углем из США должен прийти в Украину на следующей неделе. Он доставит топливо для «Центрэнерго». Премьер уточнил, что в правительстве прошло совещание по оплате и закупке последующих партий угля на декабрь, январь и февраль, и деньги для этого есть.
«Есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, но морским транспортом есть информация, что первый корабль отправят в ближайшие дни», — добавил глава правительства.
Напомним, Россия с 1 ноября остановила поставки энергетического угля в Украину. Такой шаг российская сторона объяснила растущим спросом на этот вид топлива внутри страны.
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