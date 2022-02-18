Президент США организует встречу лидеров ЕС и НАТО по Украине

Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщает офис премьер-министра Канады.

«Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера Канады.

Напомним, президент США Джо Байден вчера заявил, что считает «очень высокой» угрозу российского вторжения в Украину.

При этом президент США отметил, что продолжает считать дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины возможным.