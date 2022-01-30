США и ЕС будут прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Европу

США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай эскалации кризиса вокруг Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Министерство обороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии на случай, если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины», — сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос об обеспечении энергобезопасности Европы в случае российской агрессии.
Напомним, страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины. В связи с возможной агрессией США и ЕС прорабатывают различные варианты реагирования.
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