Уже сегодня в Германии могут объявить о формировании нового правительства

Участники будущего коалиционного правительства Германии во вторник вечером проводят встречу с исполняющей обязанности канцлера Ангелой Меркель, сообщает телеканал Welt.

По информации таблоида Bild, коалиционное соглашение может быть готово уже в ночь на среду, официально его могут представить 24 ноября. Кандидат от Социал-демократической партии Германии СДПГ Олаф Шольц может быть назначен канцлером уже 7 или 8 декабря.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября, победившие на них партии СДПГ, «Свободная демократическая партия» и «Зеленые» в настоящее время работают над формированием коалиционного правительства.

Ранее в СМИ сообщали о том, как могут поделить портфели в новом Кабмине. Так, противница «Северного потока −2» может возглавить МИД ФРГ.