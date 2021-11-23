Уже сегодня в Германии могут объявить о формировании нового правительства

Участники будущего коалиционного правительства Германии во вторник вечером проводят встречу с исполняющей обязанности канцлера Ангелой Меркель, сообщает телеканал Welt.
По информации таблоида Bild, коалиционное соглашение может быть готово уже в ночь на среду, официально его могут представить 24 ноября. Кандидат от Социал-демократической партии Германии СДПГ Олаф Шольц может быть назначен канцлером уже 7 или 8 декабря.
Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября, победившие на них партии СДПГ, «Свободная демократическая партия» и «Зеленые» в настоящее время работают над формированием коалиционного правительства.
Ранее в СМИ сообщали о том, как могут поделить портфели в новом Кабмине. Так, противница «Северного потока −2» может возглавить МИД ФРГ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016