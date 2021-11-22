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Противница «Северного потока -2» может возглавить МИД ФРГ

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Противница «Северного потока -2» может возглавить МИД ФРГ

Cопредседатель немецких «зеленых» Анналена Бербок может возглавить МИД ФРГ при будущем правительстве, а ее коллега по партии Роберт Хабек — новое министерство экономики и климата. Об этом сообщил портал Focus Online со ссылкой на предварительные договоренности, достигнутые в рамках коалиционных переговоров по правящей коалиции, которые продолжаются в понедельник.

Сейчас Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия вступили в решающую фазу переговоров о создании новой правящей коалиции, распределяются министерские посты, финализируется коалиционное соглашение. Как ожидается, следующим канцлером станет представитель СДПГ Олаф Шольц, Минфин возглавит лидер либералов Кристиан Линднер.

Focus Online отметил, что окончательно посты пока не распределены, консультации пока продолжаются. Издание дает предварительный список будущих министров. Помимо вышеназванных политиков в коалицию, как ожидается, войдут: Кристине Ламбрехт (СДПГ, МВД), Свеня Шульце (СДПГ, возможное министерство трансформации и строительства), Хубертус Хайль (СДПГ, министерство труда и социальных дел), Клара Гайвиц (СДПГ, министерство образования и научных исследований), Бэрбель Кофлер (СДПГ, министерство экономического развития), Михаэль Тойрер (СвДП, Минздрав), Антон Хофрайтер («зеленые», Минтранс), Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП, Минобороны), Фолькер Виссинг или Марко Бушман (оба СвДП) возглавят Минюст, Штеффи Лемке («зеленые», министерство окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия, компетенции проясняются), Катрин Гёринг-Эккардт («зеленые», министерство по делам семьи). Кроме того, Вольфганг Шмидт (СДПГ), как ожидается, станет министром по особым поручениям и главой Ведомства федерального канцлера.

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Отметим, что Анналена Бербок является известным противником строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Анналена Бербок
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