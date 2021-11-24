Илон Маск продал уже больше половины акций Tesla из обещанного количества

Илон Маск возобновил продажу акций Tesla после короткого перерыва, сообщает Bloomberg. В минувший вторник генеральный директор компании продал 934 091 акцию за $1,05 млрд. Благодаря последним сделкам, Илон Маск реализовал 9,2 млн акций, собрав около $9,9 млрд выручки с тех пор, как он провел опрос.
Ранее Илон Маск провел опрос в Twitter о том, следует ли ему продать 10% своей доли в Tesla. И 58% респондентов ответили положительно. Часть этих денег пойдет на налоги. Чтобы достичь цели, ему придется продать 17 млн акций компании.
По информации издания, схема продажи акций была разработана еще до опроса.
Двумя неделями ранее Маск продал очередную порцию своих акций автомобильной компании. Согласно подсчетам, он продал 639 737 акций производителя электромобилей, выручив за них около $687 млн.
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