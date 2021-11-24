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Правительство утвердило план мер по борьбе с олигархами

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Правительство утвердило план мер по борьбе с олигархами

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами со значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами).

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Целью документа является определение правовых и организационных мероприятий, направленных на развитие системы предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов и связанных с ними лиц.

В пояснительной записке к проекту решения указано: документ направлен на содействие имплементации закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами)» и реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства.

Кроме того, данные мероприятия должны создать предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе и других сферах общественной жизни.

Согласно плану действий, текстом которого располагает агентство «Интерфакс-Украина», до апреля 2022 года Совет национальной безопасности и обороны разработает и запустит реестр олигархов.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в декабре 2021 года разработает порядок проверки деловой репутации покупателя СМИ. До декабря 2022 года планируется сократить злоупотребление олигархами влиянием на медиа путем поддержки законопроекта "Про медиа"(№ 2693-д).

Планируется также усилить возможности Антимонопольного комитета Украины, ввести обязательную государственную регистрацию лоббирования и государственный реестр лоббистов — до декабря 2022 года.

Кроме того, до декабря 2023 года планируются мероприятия по обеспечению справедливого и эффективного правосудия и конституционного судопроизводства с привлечением Верховного и Конституционного судов, Высшего совета правосудия.

До марта 2022 года планируются мероприятия по обеспечению безопасности снабжения электроэнергией и природным газом. В частности, в 2022 году предусмотрено проведение испытаний в режиме обособленной работы энергетической системы Украины. До сентября 2023 года также планируется прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси, расширение трасграничных интерконнекторов между Украиной и странами ЕС.

Кроме того, Кабмин планирует сформировать систему энегобезопасности Украины: в декабре текущего года утвердить перечень важных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, включая частные; в феврале 2022 года — утвердить мероприятия по реализации Стратегии энергобезопасности, в августе — утвердить методику оценки уровня угроз энегробезопасности, а в январе 2023 года подготовить саму оценку уровня угроз энергобезопаности страны.

Планируется также усилить контроль над финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года путем разработки соответствующего законопроекта, включающего олигархов в перечень высокорисковых субъектов первичного финмониторинга.

Кроме того, планируется минимизировать влияние олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 путем разработки соответствующего законопроекта, а также ввести неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 путем внедрения комплексной программы противодействия коррупции.

Планируется привести уровень тарифов на ж/д перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года; создать независимую от влияния олигархов авиакомпанию до декабря 2022 года и установить экономически обоснованные ставки перевалки грузов в ГП «МТП «Южный» до февраля 2023 года.

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Помимо этого, планируется не допустить злоупотребление олигархами международно-правовыми инструментами защиты путем инициации изменений в действующие международные договора относительного того, что таковые инструменты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.

Кабмин
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