Шольц сделал подарок Меркель на последнем заседании действующего правительства ФРГ

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц подарил Ангеле Меркель на последнем заседании действующего кабинета министров куст кизила в горшке для выращивания в домашних условиях. Об этом сообщила в среду газета Bild.
Латинское название растения — Cornus Controversa. Как отмечает издание, подарок вовсе неслучайный. Куст приносит плоды черного цвета (этот цвет символизирует Христианско-демократической союз). Кроме того, почва, в которой растет кизил, должна быть чрезвычайно влажной, по-немецки ее свойства можно описать словом sauer. Именно так звучит фамилия супруга Ангелы Меркель Йоахима — Зауэр.
Члены правительства ФРГ аплодисментами приветствовали вручение подарка.
Как ожидается, Шольц будет избран канцлером ФРГ на неделе с 6 по 12 декабря.
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