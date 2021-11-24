Войти
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
соседи
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине
мирный процесс
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

банки
RSS

ПриватБанк и Ощадбанк начнут готовить к приватизации

384
ПриватБанк и Ощадбанк начнут готовить к приватизации

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк (оба — Киев) в сотрудничестве с Минфином к концу 2021 года примут дорожные карты, которые опишут необходимые шаги для их полной или частичной приватизации, говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины с МВФ, обнародованном в среду.

Указывается, что в этих документах также будут указаны необходимые поправки в законодательство, которые могут потребоваться для исполнения указанных вариантов продажи, и другие шаги для привлечения авторитетных международных инвесторов,

Данное обязательство является новым структурным маяком программ и должно быть выполнено к концу января 2022 года.

Кроме того, с целью улучшения управления в госбанках планируется принять к концу ноября 2021 года поправки к законодательству, отменяющие смягчение критериев отбора представителей государства в набсоветы госбанков и привлечь международного авторитетного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 году.

Ожидается, что основные выводы советника будут опубликованы в июне 2022 года вместе с действиями Кабинета министров по устранению замечаний, включая препятствия, которые находятся вне контроля наблюдательного совета и влияющие на эффективность его работы.

Также новым структурным маяком указано принятие к концу ноября 2021 года планов преемственности с указанием сроков для каждого наблюдательного совета госбанка в соответствии с их утвержденными стратегиями на 2021–2024 годы.

Помимо этого, Украина будет поддерживать рыночное вознаграждение членов набсоветов госбанков и ежеквартально контролировать с помощью Совета по финансовой стабильности выполнение планов по сокращению просроченных кредитов с указанием сроков, которые также будут по-прежнему подлежать ежегодной оценке в рамках процесса надзора и оценки НБУ.

«Все дополнительные решения, которые смогут влиять на долю государства в банковском секторе (включая, но не ограничиваясь, приобретением корпоративных прав государственными органами и государственными предприятиями, например, „Укрпоштой“), будут приниматься только в случае их соответствия общей стратегии государства по уменьшению участия и контроля государства в банковском секторе, при условии выделения банковских услуг в отдельное юридическое лицо, которое будет отвечать лучшим международным практикам, включая жесткие требования по предоставлению лицензии (такие как пруденциальная проверка акционеров)», — говорится также в меморандуме.

В нем напоминается, что утвержденные в августе 2020 года Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора предусматривают сокращение участие государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% до 2025 года.

Читайте также: Украина набрала новых обязательств перед МВФ

Согласно меморандуму, для усиления надзора за государственными банками и с целью подготовки к разгосударствлению будет улучшена профессиональная способность наблюдательного подразделения в департаменте финансовой политики Минфина, которому поручено управление участием в капитале госбанков.

Ощадбанк, МВФ, ПриватБанк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016