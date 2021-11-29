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Пять партий в Кыргызстане отказались признать результаты выборов

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Пять партий в Кыргызстане отказались признать результаты выборов

Пять политических партий Кыргызстана потребовали от властей отменить итоги выборов в парламент страны, сообщает 24.kg.

Представители партий «Ата Мекен» («Отечество»), «Реформа», «Социал-демократы», «Азаттык» («Свобода») и «Улуттар биримдиги» («Гармония народа») заявили о нарушениях в ходе предвыборной кампании, а также фальсификациях при подсчете результатов.

По данным ЦИК страны, после подсчета более 97% голосов в парламент проходят шесть партий, преодолевших пятипроцентный барьер: провластная «Ата-Журт Кыргызстан» («Отчизна Кыргызстан») с 16,44%, «Ишеним» («Вера») с 13,2%, «Ынтымак» («Гармония») с 10,6%, оппозиционные «Альянс» с 8,07% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») с 6,58%, а также «Ыйман Нуру» («Луч веры») с 5,95%.

На выборах проголосовали около 1,2 млн избирателей, явка составила 34,39%.

Вечером 28 ноября во время электронного подсчета голосов на сайте избирательной комиссии произошел сбой, он не работал несколько минут. После того как он вновь стал доступен, выяснилось, что данные на сайте обновились и количество партий, преодолевших пятипроцентный порог, снизилось с десяти до шести. Также какое-то время были недоступны предварительные итоги голосования по партийным спискам и одномандатным округам.

Президент Садыр Жапаров пообещал в Facebook, что члены ЦИК «ответят головой», если будет доказана попытка фальсификации при сбое системы. Глава комиссии Нуржан Шайлдабекова заявила, что сбой произошел только в системе отображения данных, но не в системе подсчета, поэтому сомнений в точности данных нет.

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Предыдущие выборы осенью 2020 года ЦИК признал недействительными из-за нарушений избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми протестами и отставкой президента Сооронбая Жээнбекова.

Кыргызстан
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