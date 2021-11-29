На Бурштынской ТЭС очередная авария, есть пострадавшие

На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области вечером 28 ноября произошла авария на 7-м энергоблоке, сообщает пресс-служба ТЭС.
«В 21:20 во время работы 7 энергоблока Бурштынской ТЭС предварительно из-за разрыва экранной трубы на котле произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. Двое находившихся на этом блоке работников Бурштынской ТЭС и двое работников Галремэнерго получили ожоги», — указывается в сообщении в Facebook.
Пострадавшим работникам была предоставлена первая помощь, они доставлены в больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На предприятии отмечается, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
В связи с аварией блок № 7 был отключен от сети. Это не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона.
Сейчас станция работает в составе семи энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС координирует свои действия с «Укрэнерго». Для компенсации мощности готовится к запуску блок № 4.
Бурштынская ТЭС входит в состав «ДТЭК Западэнерго», расположена возле г. Бурштын (Ивано-Франковская обл.) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.
12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) были введены в эксплуатацию в 1965-1969 гг. Основное технологическое топливо — уголь отечественных угольных бассейнов, вспомогательный — природный газ и мазут. Все топливные котлы оборудованы комбинированными пылегазомазутными горелками.
18 августа текущего года на Бурштынской ТЭС уже был пожар, горел маслобак в котлотурбинном цехе блока № 3. Тогда никто не пострадал, а отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжение Бурштынского энергоострова.
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