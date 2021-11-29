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Президент ЮАР призвал отменить введенные рядом стран ограничения на авиасообщение с югом Африки

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Президент ЮАР призвал отменить введенные рядом стран ограничения на авиасообщение с югом Африки

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призывает отменить ограничения на поездки, которые были введены некоторыми государствами для борьбы с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

«Мы призываем все те страны, которые ввели запрет на поездки в нашу страну и наши братские страны юга Африки, немедленно и срочно отменить свои решения», — заявил в воскресенье Рамафоса.

«Эти ограничения являются неоправданными и несправедливо дискриминируют нашу страну и наши южноафриканские братские страны», — добавил он.

Рамафоса заявил, что новые ограничения просто нанесут «еще больший ущерб экономике пострадавших стран и подорвут их способность реагировать на пандемию и восстанавливаться после нее».

По его словам, ограничения не подкреплены с научной точки зрения и не смогут эффективно предотвратить распространение нового штамма.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение «омикрон», изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах — в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных «омикроном» на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Многие страны уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.

ЮАР, омикрон
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