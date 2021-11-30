Из «Слуги народа» публично вышел депутат

Из «Слуги народа» публично вышел мажоритарщик и член «Разумной политики» Роман Соха.

О своем выходе он сообщил после выступления в Верховной Раде.

«Я не хочу и не могу иметь отношение к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я понял сложное, но справедливое решение — я выхожу из фракции «Слуга народа», — сказал Соха на заседании парламента во вторник.

В частности он обратил внимание на назначение Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса президента, который является «бывшим функционером пророссийского „Оппозиционного блока“, пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии». По словам Сохи, Шурма «точно не поддерживал европейский путь Украины в прошлом». Вместе с тем он высказался против замглавы Офиса президента Олега Татарова и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Руслана Демченко.

Нардеп также подчеркнул, что с первого дня поддерживал президента Украины Владимира Зеленского и присоединился к формированию Зе-команды в Запорожье, поскольку нынешний глава государства декларировал «конец олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости».

Это первый такой самостоятельный выход из фракции «Слуга народа» за всю историю Рады 9 созыва.

Напомним, что выйти из фракции могут только мажоритарщики. Списочники при выходе потеряют свои мандаты.