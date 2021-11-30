Войти
Разумков не собирается приглашать в свою партию Авакова, Яценюка и Гройсмана
позиция
Разумков не собирается приглашать в свою партию Авакова, Яценюка и Гройсмана
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией
инициатива
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

Рада приняла к сведению отчёт ВСК по делу «вагнеровцев» и Иловайску

415
Рада приняла к сведению отчёт ВСК по делу «вагнеровцев» и Иловайску

Верховная Рада приняла к сведению промежуточный отчёт Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины, который касается организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков частной военной компании «Вагнер» и Иловайской трагедии.

Принятие соответствующего проекта постановления № 6324 поддержал 231 народный депутат на пленарном заседании во вторник.

Вместе с тем Рада продлила срок деятельности комиссии ещё на год.

Касательно дела «вагнеровцев» ВСК установила, что правоохранительные органы и прокуратура Украины сделали все необходимое для экстрадиции задержанных наемников с территории Республики Беларусь, но подготовка соответствующих документов началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси, что привело к потере времени и могло негативно повлиять на результаты попыток экстрадиции в рамках механизмов международного правового сотрудничества для привлечения «вагнеровцев» к ответственности.

Комиссия рекомендует направить в Интерпол и соответствующие органы государств-партнеров все полученные новые данные относительно российских военных, наемников, сотрудников спецслужб и разведки, принимавших участие в активных мероприятиях и в войне против Украины и других государств.

ВСК определила, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать проведение этого активного мероприятия, поскольку оно было начато в конце июня 2020 года.

Вместе с тем, согласно имеющимся данным комиссия сделала вывод, что произошла отсрочка активного мероприятия — с 25 июля по 30 июля 2020 года. Но ВСК при этом не удалось точно определить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об этом, но комиссия установила отсутствие какого-либо документально оформленного указания об отсрочке со стороны любого должностного лица. В частности ВСК не нашла подтверждения того, что президент Владимир Зеленский давал личные распоряжения руководству Главному управлению разведки Министерства обороны Украины отсрочить активное мероприятие. Также в своём отчёте комиссия отметила, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не имеет полномочий предоставлять распоряжение руководителю ГУР МОУ по отсрочке какого-либо разведывательного мероприятия.

Касательно событий возле Иловайска Донецкой области в период с июля по август 2014 года комиссия считает, что основными причинами, приведшими к иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии.

ВСК также установила, что руководство Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины времен иловайской трагедии систематически противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии ВР по этому вопросу.

ВСК продолжит работу по проверке событий и обстоятельств, послуживших основанием для проведения расследования.

Читайте также: В Кабмине посчитали уровень теневой экономики

Как сообщалось, 25 июня Рада создала ВСК о расследовании действий чиновников и политиков против суверенитета Украины, ее возглавила заместитель руководителя комитета по вопросам по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа»).

Верховная Рада, Иловайская трагедия, ЧВК Вагнер
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 ноября 2021
Понедельник, 29 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016