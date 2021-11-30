Киреев: Зеленский паникует из-за своего выступления в Раде. Уровень ненависти к президенту зашкаливает

1 декабря Зеленский будет выступать в зале парламента. Если не испугается, конечно. Его ждет тяжелейший прием.
Об этом пишет блогер Марат Киреев.
«Говорят, что депутатам уже запретили задавать Зеленскому вопросы, как бы чего не случилось.
Терпеть такую наглость заигравшегося в президенты клоуна серьезные люди не намерены. А потому даже сами „слуги“ боятся „ответки“. Говорят, что в Раде 1 декабря будет очень жарко. Надеемся, расстреливать Зеленского, как он это сам демонстрировал в сериале „Слуга народа“, никто не будет, но насилие в стенах парламента (в том числе и с дымовыми шашками) мы прекрасно помним. А потому не удивительно, если в среду нас ждут не очень приятные события.
Телеграм-каналы сообщают о том, что минимум три нардепа готовы выйти из „Слуги народа“ до или после выступления Зеленского. Не исключены и другие „сюрпризы“. В свое время спикер Литвин, которого зонтиками защищали от летящих в него яиц предложил запретить проносить в парламент зонтики и яйца. Возможно, сейчас в зал парламента запретят проносить средние пальцы, а то мало ли...
Но Зеленский сам виноват в таком проявлении „любви“. Он зашел слишком далеко. Никто из его предшественников не решался на откровенно авторитарные методы. И Зеленский откровенно всех достал в этой стране. Когда Яценюк достал украинцев, народные избранники просто вынесли его из-за трибуны за причинное место. Будет очень интересно посмотреть, что сделают с Зеленским. Могут и хуже ведь поступить.
На Банковой об этом знают. И нервничают», — пишет блогер.
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