Две третьих украинцев не верят в деолиграхизацию

Около двух третей украинцев негативно оценивают закон о деолигархизации, считая его популистским шагом власти.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%).
Также 20,7% считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.
17,5% украинцев воспринимают закон о деолигархизации как попытки власти переделить собственность.
Только около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украине успешной, и что это искреннее стремление к справедливости.
Опрос провел КМИС в течение 26-29 ноября 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
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