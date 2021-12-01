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Две третьих украинцев не верят в деолиграхизацию

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Две третьих украинцев не верят в деолиграхизацию

Около двух третей украинцев негативно оценивают закон о деолигархизации, считая его популистским шагом власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%).

Также 20,7% считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

17,5% украинцев воспринимают закон о деолигархизации как попытки власти переделить собственность.

Только около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украине успешной, и что это искреннее стремление к справедливости.

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Опрос провел КМИС в течение 26-29 ноября 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

олигархи, опрос
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Среда, 1 декабря 2021
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