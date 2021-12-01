Загородний: В своем ежегодном послании Президент Зеленский не сказал ни слова о реальных проблемах украинцев

В своем ежегодном послании Президент Владимир Зеленский даже не упомянул о тех проблемах, решение которых действительно важно для Украины и украинцев. Единственное, что заслуживало внимания в его выступлении, это намерение вести прямые переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе. Но, учитывая прежние действия власти во главе с Зеленским, есть сомнения, что это будет реализовано. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил член Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат от фракции ОПЗЖ Юрий Загородний.

Парламентарий подчеркнул, что Президент много говорил о больших достижениях, которые якобы впервые за 30 лет независимости Украины стали возможны только при его правлении.

«Президент ничего не сказал о том, что украинцы едва выживают из-за социальных стандартов, которые установила нынешняя власть. Сегодня в Украине люди страдают от тарифного геноцида, преступной медицинской реформы. Президент не сказал, что при его президентстве каждый гражданин Украины практически ведет нищую жизнь. Сегодня Зеленский и его команда представляют угрозу национальной безопасности Украины, потому что чем беднее народ, тем беднее страна. Президент ничего не сказал об экономике Украины», — отметил Загородний.

Политик напомнил, что во время президентства Леонида Кучмы Украина была центром политической жизни на постсоветском пространстве и практически все саммиты президентов стран СНГ проходили в нашей стране.

«Хочу напомнить Владимиру Александровичу, чтобы он опустился на многострадальную украинскую землю и изучил 30-летнюю историю независимости Украины, когда были огромные успехи. Когда Украина демонстрировала самые высокие темпы социально-экономического развития и ВВП страны составил 12,1%. Это время Президента Леонида Кучмы, время, когда главой Администрации Президента Украины был Виктор Владимирович Медведчук», — отметил народный депутат.

По словам Загороднего, единственное, что стоило внимания в ежегодном послании Президента, это его обещание начать диалог с Россией для урегулирования конфликта на Донбассе, но учитывая то, что Зеленский не раз давал подобные обещания, нет уверенности, что он это выполнит.

«По сути, Президент Украины сегодня с трибуны повторил составляющие мирного плана ОПЗЖ ‒ его автором является Виктор Владимирович Медведчук, против которого Зеленский решил вести политические репрессии. Если Президент Зеленский признает мирный план ОПЗЖ авторства Медведчука, то как дал команду правоохранителям фабриковать уголовное дело против Медведчука, так должен и прекратить сегодня любое преследование Медведчука. И с помощью Медведчука сделать все, чтобы как можно быстрее прекратился вооруженный конфликт на Востоке Украины, Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс и домой вернулись все временно удерживаемые лица, которые находятся сегодня на неподконтрольной территории Украины», — констатировал Юрий Заородний.