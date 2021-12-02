Tesla начала продажи электрического квадроцикла для детей

Tesla запустила в продажу детскую версию своего квадроцикла Cyberquad. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании в четверг.
Cyberquad for Kids, разработанный для детей от восьми лет, оснащен стальной монолитной рамой, мягким сиденьем и регулируемой подвеской с задним дисковым тормозом. Этот полностью электрический квадроцикл развивает максимальную скорость около 16 км/ч, а батарея, для полной зарядки которой потребуется до пяти часов, обеспечивает запас хода до 24 км.
Стоимость детского квадроцикла составляет $1 900. Как сообщается на сайте компании, поставки начнутся через две-четыре недели. Однако производитель не гарантирует, что квадроцикл будет доставлен покупателям до начала рождественских праздников.
Впервые квадроцикл Cyberquad в полноценной версии для взрослых был представлен на первой презентации внедорожника Cybertruck в 2019 году. Тогда его анонсировали как дополнительный продукт, продемонстрировав вместимость грузовой площадки автомобиля.
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