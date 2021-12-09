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Зеленский хочет провести Суперкубок УЕФА

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Зеленский хочет провести Суперкубок УЕФА

Президент Владимир Зеленский выразил заинтересованность в проведении в Украине Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году и ряда футбольных соревнований.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, сообщает пресс-служба главы государства.

«Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. Наша страна имеет достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта», — сказал Зеленский.

Он, в частности, подчеркнул, что наша страна заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Также, по словам президента, Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

Глава государства поблагодарил главу европейского футбола за реализацию проектов по развитию футбольной инфраструктуры в Украине, особо отметив, что УЕФА предоставляет поддержку в реализации программ для детей-переселенцев с временно оккупированных территорий востока и Крыма.

В то же время, президент заверил, что Украина стремится проводить различные соревнования под эгидой УЕФА и других спортивных организаций, но также заботится о том, чтобы спорт был привлекательным и доступным для каждого гражданина.

«Мы делаем и будем делать все, чтобы спорт был привлекательным для украинцев. Для нас важно, чтобы в каждом дворе, в каждом городке люди имели возможность бесплатно и в любое время заниматься спортом», — отметил Зеленский.

Он проинформировал, что с этой целью положено начало программам «Здоровая Украина», «Большое строительство», «Активные парки», которые направлены на распространение активного образа жизни и создание современной спортивной инфраструктуры.

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В частности, было отмечено, что в 2022 году начнется строительство Национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу — сверхсовременного комплекса, где смогут тренироваться как мужские и женские национальные сборные, так и детские, юношеские команды.

В конце встречи Зеленский вручил Чеферину орден князя Ярослава Мудрого IV степени.

Президент УЕФА прибыл в нашу страну по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

УЕФА, Владимир Зеленский
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