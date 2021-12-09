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«Вести» назвали Топ-100 самых влиятельных украинцев и явлений 2021 года

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Всеукраинская газета «Вести» назвала Топ-100 самых влиятельных украинцев и явлений 2021 года. В первой пятерке — глава Офиса президента Андрей Ермак, сам президент Владимир Зеленский, олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Замыкает первую пятерку лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В первую десятку вошли также экс-спикер Дмитрий Разумков, санкции, которые были введены СНБО в отношении лидера оппозиции, его окружения, а также ряда других бизнесменов, и другие представители команды Зеленского — премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель Ермака Кирилл Тимошенко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Замыкают сотню рейтинга певец Олег Винник, мэр Львова Андрей Садовой и замглавы ОП Ростислав Шурма.

Примечательно, что авторы рейтинга на первое место поставили не Владимира Зеленского, а главу его офиса — Андрея Ермака. В превью составители отмечают, что в прошлом году Ермак был на 4 месте рейтинга, однако его растущее влияние на ряд государственных процессов, сделали главу Офиса президента самой влиятельной фигурой года.

Что касается Зеленского, который находится на втором месте рейтинга, то здесь авторы рейтинга отмечают, что влияние президента в текущем году выросло, однако глава государства, «ускорив бег», умудрился настроить против себя людей совершенно разных социальных слоев, начиная с простых украинцев, заканчивая «пулом олигархов».

В отношении олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, журналисты пишут, что успех последнего был бы невозможным без конфликта Банковой с Ахметовым. А тот, в свою очередь, «передает приветы» Зеленскому через свои СМИ, переставшими устраивать «теплые ванные» команде президента.

Комментируя пятую позицию, на которой находится Виктор Медведчук, авторы рейтинга отмечают, что сохранение места оппозиционного политика в топ-5 стало возможным благодаря стечению нескольких обстоятельств.

«Первое-продолжение активного участия Медведчука в политике. Острая фаза конфликта с властью в широком смысле, скорее, подчеркивает его роль — лидера партии ОПЗЖ, у которой вторая по размеру фракция в парламенте. Второе — он сохраняет за собой статус полноценного канала связи между Киевом и Москвой. Отношения между странами, отсутствующие сегодня, рано или поздно будут востребованы (причем связь понадобится не только по политическим вопросам, а и, например, в части организации закупок энергоносителей), a освобождение Медведчука от уголовного преследования является одним из условий со стороны РФ для разблокирования диалога. И, кстати, это условие было личным требованием Владимира Путина, а такое заступничество дорогого стоит. Третье обстоятельство-медийность, которую так и не удалось обрушить, несмотря на закрытие oппозиционных телеканалов. Наконец, Медведчук- единственный, кто пользуется доверием представителей неподконтрольных ОРДЛО в вопросе обмена удерживаемыми главы лицами», — говорится в превью к рейтингу.

В целом, первая десятка рейтинга выглядит так:

  1. Андрей Ермак
  2. Владимир Зеленский
  3. Игорь Коломойский
  4. Ринат Ахметов
  5. Виктор Медведчук
  6. Санкции
  7. Денис Шмыгаль
  8. Дмитрий Разумков
  9. Кирилл Тимошенко
  10. Михаил Федоров.

Напомним, популярный сайт «Телеграф» составил рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года. Стоит отметить, что в первой пятерке рейтинга, кроме президента Владимира Зеленского, оказались представители его команды из Офиса президента и СНБО, бизнесмен Ринат Ахметов и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, рейтинг, Андрей Ермак
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