Путин рассказал о работе сотрудников ЦРУ в российском правительстве

В 1990-е годы в российском правительстве работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин.

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — сказал он.

По словам президента РФ, позже в Соединенных Штатах их привлекли к уголовной ответственности за то, что они «нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации», когда работали в России. Имен этих сотрудников Путин не привел.

В апреле 2013 года в ходе прямой линии Путин заявил, что офицеры ЦРУ в эпоху приватизации работали в окружении Анатолия Чубайса (в начале 1990-х он возглавлял Госкомимущество и был вице-премьером, курировавшим процесс приватизации в России. До конца 1990-х входил в несколько составов правительства, в том числе в должности первого вице-премьера, был министром финансов, возглавлял администрацию президента.

«По возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации. И не имели на это права как действующие офицеры разведки. Им по закону внутри США запрещено было заниматься какой бы то ни было коммерческой деятельностью, но они не удержались — коррупция, понимаешь», — говорил тогда президент России.

Как сообщали СМИ, Путин мог иметь в виду Андрея Шлейфера и Джонатана Хэя, которые были консультантами российского правительства по вопросам приватизации. В конце 1990-х в США их обвинили в незаконном обогащении. По данным следствия, Шлейфер и Хэй помимо консультационной деятельности занимались инвестициями, что запрещено американским законодательством о коррупции. В 2005 году суд приговорил Шлейфера к штрафу в размере $28,5 млн.