В Британии ждут миллион случаев заражения штаммом омикрон уже к концу декабря

Омикрон-штамм коронавируса может стать доминирующим в Великобритании к середине декабря. Как говорится в распространенном в пятницу сообщении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, в том случае, если скорость распространения вируса сохранится на нынешнем уровне, к концу года в стране будет выявлено около 1 млн случаев заражения.

«Расчеты показывают, что при сохранении текущего тренда в Великобритании будет обнаружено более 1 млн случаев инфицирования омикрон-штаммом к концу декабря», — сказано в заявлении ведомства.

Штамм коронавируса COVID-19 «омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Однако есть данные, что болезнь в данном случае протекает в более легкой форме.