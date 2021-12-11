В Украине за сутки 446 умерших от Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 10 133 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 10 декабря в Украине зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 991, медработников — 199); 168 359 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 55 798 человек, полностью иммунизированы — 112 561 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 2 307 человек; летальных исходов — 446; выздоровело — 25 861 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 553 817 человека; выздоровело — 3 184 287 человек; летальных исходов 90 789.
С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу — 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 364 798 человек. В общей сложности проведено 26 452 547 прививок.
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