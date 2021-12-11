На встрече глав МИД G7 продемонстрируют единство в деле предотвращения агрессии РФ против Украины

Создать единый фронт «большой семерки» против агрессии России в отношении Украины будет одной из задач встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7, заявила журналистам министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные — это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии, против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильна», — сказала дипломат.

Она подчеркнула: «Что мы должны сделать, так это удержать Россию от таких действий».

Трасс ранее сообщила, что перед встречей глав МИД «семерки» обсудила вопросы, касающиеся поддержки Украины, с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Перед G7 и вслед за успешным „Саммитом за демократию“ встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили: поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение действий Ирана по получению ядерного оружия», — написала министр в своем твиттере.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече глав МИД G7 будут осуждаться вопросы, касающиеся политики России в отношении Украины и угрозы возможного российского вторжения.