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Путин рассказал о работе таксистом в 90-е

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Путин рассказал о работе таксистом в 90-е

Президент РФ Владимир Путин признал, что в 1990-е годы подрабатывал частным извозом. Видеозапись, на которой он об этом говорит, вошла в фильм «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье. Фрагменты фильма в субботу обнародовал телеканал «Россия 24».

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

В 2018 году в интервью президент говорил РФ лишь о готовности работать таксистом в 1990-е. По его словам, такие мысли пришли к нему после того, как мэр Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы (Путин был главой его предвыборного штаба). «Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких», — отмечал тогда российский лидер.

В 1970-1980-х годах Владимир Путин был сотрудником КГБ, работал в том числе по линии внешней разведки в ГДР. В 1990 году он вернулся в СССР, отказавшись перейти в центральный аппарат внешней разведки, и остался в Ленинграде. В 1991 году Путин уволился из КГБ.

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В мае 1990 года, после того, как Анатолия Собчака избрали председателем Ленинградского городского Совета народных депутатов, Путин стал его советником. Позже Собчак избрался на должность мэра и Путин перешел на должность председателя Комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.

Путин работал в мэрии до лета 1996 года, то есть до поражения Собчака на выборах. После этого его пригласили на работу в Москву, где он занял должность заместителя управляющего делами президента Ельцина.

Владимир Путин
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