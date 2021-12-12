В бундестаге от новой главы МИД ФРГ ждут четкой позиции по «Северному потоку-2»

Председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген призвал нового министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «занять четкую позицию» в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает Welt.

«Невозможно представить, чтобы «Северный поток — 2» был запущен, если Россия действительно нападет на Украину», — сказал он.

По его словам, в ситуации вокруг Украины крайне важно, чтобы Запад занял единую позицию и противостоял эскалации со стороны России, угрожая самыми жесткими экономическими санкциями.

Реттген считает, что Германия должна продолжать диалог с Россией. «Но диалог не должен использоваться во внешней политике Германии как инструмент для прикрытия бездействия. Наши международные партнеры справедливо ожидают, что Европа будет более активно участвовать во внешней политике и политике безопасности», — считает политик. Поэтому, как отметил он, важнейшая задача Бербок — создать формат, позволяющий Европе действовать извне.

Бербок оказалась в затруднительном положении из-за позиции по газопроводу «Северный поток — 2». Будучи представителем оппозиции от партии «Зеленые», Бербок выступала против строительства газопровода. Но как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии, победила на выборах. — Ред.) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено.