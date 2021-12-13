Евросоюз ввел санкции против российской ЧВК «Вагнер»

Европейский союз в понедельник ввел санкции против российской ЧВК «Вагнер» и ряда связанных с ней лиц и организаций, которые представляли угрозу в Ливии, Сирии и в Украине, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Под санкции, помимо самой компании, подпали, в частности, восемь лиц. Среди них — отмеченный как «командующий» Александр Кузнецов, которого в ЕС считают «ответственным за деятельность группы „Вагнера“, которая подрывает мир, стабильность и безопасность в Ливии». Также в санкционном списке фигурирует Дмитрий Уткин, названный там основателем ЧВК «Вагнер». Под его командованием, как полагают в ЕС, осуществлялись действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Кроме того, в санкционный список попал названный в нем одним из основателей «Вагнера» Андрей Трошев, который, по заявлению ЕС, поддерживает власти Сирии. Наряду с ним санкции вели против Андрея Богатова, одного из основных, по мнению ЕС, участников ЧВК «Вагнер».

Под санкции подпали Денис Харитонов, Сергей Щербаков, которых в ЕС считают сотрудниками ЧВК.