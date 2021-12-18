В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами

В столице Беларуси открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, передает РИА Новости.
Магазин с названием «Первый» начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции белорусского президента — Дворца Независимости.
Еще до открытия у дверей магазина собралась очередь примерно из 50 человек, которые надеялись первыми сделать покупку. Первым покупателям полагался подарок — шоколад «Президент». Впоследствии людей только прибавлялось, так что они с трудом помещались в стенах магазина.
Товары представлены в базовых цветах — черном и белом, состав — натуральный хлопок. Одежда изготовлена на белорусских предприятиях. Цены демократичные: футболки — примерно 8 долларов, мужские и женские худи — 16-18 долларов.
На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий, а также журналисты президентского пула, которым принадлежит идея размещать «ушедшие в народ» крылатые цитаты Лукашенко на одежду: ранее журналисты в день рождения подарили Лукашенко набор маек с его цитатами.
Отмечается, что наибольшим интересом у покупателей пользовался товар с надписями «Любимую не отдают», «Факты на стол», «Президентами не становятся, президентами рождаются».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016