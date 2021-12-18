В Минске у резиденции Лукашенко начали продавать одежду с его цитатами

В столице Беларуси открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, передает РИА Новости.

Магазин с названием «Первый» начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции белорусского президента — Дворца Независимости.

Еще до открытия у дверей магазина собралась очередь примерно из 50 человек, которые надеялись первыми сделать покупку. Первым покупателям полагался подарок — шоколад «Президент». Впоследствии людей только прибавлялось, так что они с трудом помещались в стенах магазина.

Товары представлены в базовых цветах — черном и белом, состав — натуральный хлопок. Одежда изготовлена на белорусских предприятиях. Цены демократичные: футболки — примерно 8 долларов, мужские и женские худи — 16-18 долларов.

На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий, а также журналисты президентского пула, которым принадлежит идея размещать «ушедшие в народ» крылатые цитаты Лукашенко на одежду: ранее журналисты в день рождения подарили Лукашенко набор маек с его цитатами.

Отмечается, что наибольшим интересом у покупателей пользовался товар с надписями «Любимую не отдают», «Факты на стол», «Президентами не становятся, президентами рождаются».