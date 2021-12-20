Илон Маск заплатит более $11 млрд налогов

Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем американских компаний Tesla и SpaceX, намерен в текущем году заплатить налоги на сумму более $11 млрд. Об этом Маск в воскресенье написал на своей странице в Twitter.
«Для тех, кто интересуется: я выплачу более $11 млрд налогов в этом году», — написал предприниматель.
Публикация в июне 2021 года порталом ProPublica данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога привела к призывам ввести налог на богатство и стала объектом расследования со стороны Службы внутренних доходов США. Как сообщил известный своими журналистскими расследованиями портал, подоходный налог, уплаченный в 2014-2018 годах богатейшими американцами, составляет всего несколько процентов от прироста их богатств в целом. Состояние Маска увеличилось за пять лет на $13,9 млрд, доходы достигли $1,52 млрд, а подоходный налог составил $455 млн. Маск заплатил 3,27% налога от суммы, на которую выросло его состояние. Хотя с точки зрения закона к миллиардерам претензий нет, публикация таких сведений вызвала широкий общественный резонанс.
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