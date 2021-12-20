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Самые влиятельные государственные чиновники, политики и бизнесмены в Украине 2021 года

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Самые влиятельные государственные чиновники, политики и бизнесмены в Украине 2021 года

В декабре три издания — «Телеграф», «Вести» и «Корреспондент» — опубликовали рейтинги топ-100 самых влиятельных украинских государственных деятелей.

Отметим, что в Украине первую позицию в таких рейтингах почти всегда занимает президент, что и неудивительно с учетом его полномочий.

А как же влиятельные лидеры политических партий, представленных в парламенте? Именно от этого во многом зависит рейтинг и самой политической силы. С этим разбиралось издание «Вести».

Самые влиятельные по версии издания «Телеграф»

В рейтинге издания «Телеграф» «Слугу народа» представляет лишь глава парламентской фракции Давид Арахамия, который расположился на 10-м месте. При этом главы партии Елены Шуляк в рейтинге вообще нет. Собственно, кроме Арахамии, в списке нет никого из СН. И это партия, которая получила после выборов монобольшинство в Раде. Но политических лидеров за это время она так и не воспитала. Более того, СН не ведет никакой работы по развитию в регионах. Простыми словами, «Слуга народа» существует лишь на бумаге как бренд, который держится на узнаваемости Владимира Зеленского. А поскольку рейтинг Зеленского падает, то катится вниз и «Слуга народа», и вытянуть ее из этого пике будет некому.

А вот ОПЗЖ, которая за эти два с половиной года существенно нарастила рейтинг, представлена в рейтинге сразу тремя политиками. Первый из них — председатель политического совета Виктор Медведчук, который занял 5-е место и вообще единственный, кто попал в первую десятку и при этом никак не связан с властью. Даже под домашним арестом он руководит партией, проводит заседания политсовета у себя дома. 20-е место в списке «Телеграфа» занял сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко. ОПЗЖ растет. Во многом это заслуга Медведчука и следствие его активной работы в направлении мира на Донбассе, примирения с РФ, восстановления экономики и снижения коммунальных тарифов.

Петр Порошенко, который борется за возможность еще раз сразиться с Зеленским на выборах президента, занял лишь 15-е место. Его «Европейская солидарность» уперлась в потолок своих возможностей. Да и сам Порошенко пытается, скорее, зацементировать свое электоральное поле, нежели его расширить. В партии, где собрано столько бывших видных чиновников и политиков, не нашлось никого, кто мог бы попасть в первую двадцатку рейтинга самых влиятельных лиц.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 16-я. Как оценить эту позицию некогда самого влиятельного (два года подряд в конце нулевых) человека страны? Видимо, время Тимошенко безвозвратно уходит. Стоит отметить, что «Батькивщина» — это образцовая партия для украинских реалий. Она живет, ведет работу в регионах, имеет много членов. Но при этом политсила угасает, потому что угасает харизма ее лидера.

Отметим здесь также Дмитрия Разумкова, который ушел от «слуг» и уже собрал в Раде депутатское объединение «Разумная политика» — с прицелом на будущие выборы. 14-е место Разумкова стало возможным благодаря его разрыву с президентской партией. Однако глобальные выводы о перспективах «Разумной политики» и ее лидера делать рано, поскольку здесь нет ни толковой команды, ни организации. Это, скорее, аванс на будущее, который еще нужно реализовать.

Топ-100 самых влиятельных по версии газеты «Вести»

Из политических лидеров в первой десятке выше всех Виктор Медведчук — на пятом месте, и это еще один плюс в копилку ОПЗЖ и ее перспектив в будущем. Конфликт с Зеленским показал, что лидер ОПЗЖ от него только выиграл. Это подчеркнуло его политический вес в Украине. К тому же он сохраняет за собой статус полноценного канала связи между Киевом и Москвой, а Путин лично требует от Зеленского освободить своего соратника. Важно и то, что Медведчук — единственный, кто пользуется доверием представителей ОРДЛО в вопросе обмена удерживаемыми лицами. То есть Медведчук имеет козыри в важнейших для страны вопросах.

Удивительно высокое 8-е место журналисты и эксперты отдали Дмитрию Разумкову, у которого пока только есть доступ к телеканалам Рината Ахметова, но нет политической структуры.

13-й — Петр Порошенко. Не высоко, но и не низко. Без серьезных шансов на высокий взлет, но и из большой политики пятый президент и его партия «Европейская солидарность» не исчезнут. Проблема Порошенко в том, что он, пребывая в оппозиции к Зеленскому, не может объединить вокруг себя протестный электорат. Фигура Порошенко у многих ассоциируется с национализмом, на который он сделал ставку в конце своей президентской каденции и которым до сих пор пронизана риторика политика.

А где же «слуги»? А никого из «Слуги народа» в первой двадцатке нет. И это весьма показательно. У партии нет сильных и узнаваемых лидеров, и такая ситуация создана искусственно: президент не терпит возле себя никого с амбициями. Он сам считает себя главой СН, но при этом развитием партии не занимается. Строить архитектуру СН в регионах просто некому и поэтому она быстро деградирует. Не важно, кто будет стоять у руля «слуг»: Арахамия, Шуляк, Корниенко или кто-то еще. Президент сделал все, чтобы СН воспринималась как партия лично Зеленского.

Топ-100 самых влиятельных по версии издания «Корреспондент»

В рейтинге издания «Корреспондент» среди лидеров партий выше всех снова Виктор Медведчук. Он занял 7-е место. И снова-таки, Медведчук — единственный в первой десятке, кто не имеет отношения к власти. Как пишет издание, большим плюсом для Медведчука является возможность сохранять независимость в политике, а также контакты с руководством РФ. А 44 мандата ОПЗЖ в Верховной Раде могут превратиться в существенно большее на следующих выборах.

Петр Порошенко у «Корреспондента» котируется 11-м. Здесь стоит отметить, что у Порошенко одни из самых больших финансовых возможностей в украинской политике. Это помогает в партийном строительстве и в том, чтобы сохранять независимость в политике от ФПГ. С этим у «Европейской солидарности» все в порядке. Но проблема в другом: ориентация на дискредитированный среди значительной части украинского общества курс на Запад в ущерб отношениям с РФ значительно сужает перспективы Порошенко как политика. Да, у него всегда будет своя ниша сторонников, но ведь капитан жаждет вернуться на мостик корабля.

20-е место «Корреспондент» отдал Давиду Арахамии. Это, скорее, дань медийности и должности, нежели политическому весу Арахамии. «Слуга народа» — интересная структура, которая живет в телеграм-чатах. Так вот там Арахамия, скорее, тот, кто пересылает депутатам распоряжения Офиса президента, нежели человек, который решает вопросы координации и позиционирования фракции численностью более 240 человек. К слову, лидер партии СН Елена Шуляк находится в шестом десятке самых влиятельных политиков.

Выводы

Подведем итоги. Все три издания поставили лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в первую десятку своих рейтингов. Он самый влиятельный среди руководителей партий и фракций. «Телеграф» еще разместил 20-м Юрия Бойко из ОПЗЖ («Корреспондент» отдал ему 21-е место, а «Вести» — 59-ю позицию). Ни у кого из других партий нет столько представителей на вершинах рейтингов.

Вслед за Медведчуком и ОПЗЖ идет Петр Порошенко и его «Европейская солидарность». Порошенко во всех трех рейтингах получил места во втором десятке, других представителей в топ-20 партия не имеет.

Давид Арахамия из «Слуги народа» занял 10-е место у «Телеграфа» и 20-е — у «Корреспондента». Это очень слабо, если речь заходит о партии, получившей монобольшинство в парламенте.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко стала 16-й в рейтинге «Телеграфа», а у «Вестей» и «Корреспондента» она не попала в топ-20, заняв в обоих рейтингах 30-е место.

О чем все это говорит? Влияние политических лидеров напрямую сказывается на перспективах их партий. СН не имеет ярко выраженных лидеров, людей с политическим весом, харизмой. Все зависит от Зеленского. Если он проиграет на следующих выборах, он потянет «слуг» за собой на дно. У партии не развита структура, что может говорить о том, что это проект на один срок.

«Европейская солидарность» намного более стабильная партия в сравнении со «Слугой народа». Здесь есть структура, узнаваемые лица в Раде и регионах, известный и все еще влиятельный лидер с амбициями. Правда, у ЕС есть проблемы с ограниченными возможностями для привлечения электората, которые не позволят ей рассчитывать в ближайшем будущем на большие высоты.

На это время у ОПЗЖ самое широкое окно возможностей. Влияние Медведчука и других членов партии, развитая структура партии, авторитетные лидеры в регионах, четкая идеология и акцентированная на решении важнейших проблем страны программа — это залог для роста в будущем. К тому же Медведчук на фоне конфликта с властью нарастил свою медийность и усилился в российском направлении — сверхважном для Украины.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, рейтинг, ОПЗЖ
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