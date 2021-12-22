Госдеп США призвал Россию меньше врать

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс обратился к Минобороны РФ с призывом не распространять по ситуации вокруг Украины информацию, которая, не соответствует действительности.

«Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, подстрекательскую риторику и предпринять значимые меры по деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», — написал он в твиттере.

Прайс отметил, что «вопреки заявлениям министра обороны РФ, именно Россия и ее ставленники несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты».

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отверг заявления российской стороны о готовящихся провокациях в Донбассе с участием сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК). "Эти заявления министра Шойгу являются полностью неверными", - приводит его слова газета Politico.

Во вторник Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ сообщил, что в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК. Они якобы оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социальных значимых объектах, осуществляют подготовку украинских силовых операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Шойгу также отметил, что для совершения провокаций в населенный пункт Авдеевка и село Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.