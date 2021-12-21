Зеленский уверен, что украинцы не выйдут на улицы в поддержку Порошенко

Президент Владимир Зеленский убежден, что выдвижение подозрения в госизмене экс-президенту Петру Порошенко не повлияет на ситуацию внутри Украины, поскольку тот не сможет организовать акции протеста в свою поддержку в сложившейся экономической ситуации.
Об этом Зеленский заявил на полях конференции послов Украины в государственной резиденции «Синегора» в селе Гута Ивано-Франковской области во вторник.
«Я не думаю, что это (выдвижение Порошенко подозрения — ред.) будет влиять на ситуацию внутри нашей страны... На ситуацию внутри страны, как правило, влияют финансовые группы. Он является одной из этой финансовых групп, мы понимаем, они свозят людей, мы это видим — это же открытая информация, это не ложь — свозят людей из разных областей... В непростое время люди хотят заработать копейку — кто-то так приходит, кто-то по своей воле это делает... Поэтому если шатать — их там, этих групп три-четыре группы, их не так много — сейчас они такие деньги, как раньше, не зарабатывают, и я бы не сказал, что они такие альтруисты, и поэтому мы видим, что столько финансов они не выделяют, как это было — это то, что я вижу... Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет и понятно почему. Оно так не выйдет — зарабатывать на том обществе, а потом чтобы это общество тебя поддерживало... Я думаю, что люди понимают, что происходит и мне кажется, что со временем люди поймут, кто есть кто... Мы это все видим. По крайней мере, мы можем сказать, что государство наше не слепо и точно начинает шаг за шагом разбираться», — заявил Зеленский.
Напомним, что Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. В то же время политик находится за границей и уже заявил, что в ближайшее время в страну не вернется.
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