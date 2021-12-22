Маск продал все запланированные акции Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что он распродал «достаточно акций», чтобы выполнить свой план по сокращению своей доли в самой дорогой автомобильной компании в мире на 10%.

Илон Маск распродавал бумаги Tesla с начала ноября. 6 ноября он заявил, что рассматривает возможность продажи 10% своей доли в компании. Маск спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать бумаги и заявил, что избавится от акций, если пользователи соцсети согласятся с таким решением. Более половины участников голосования высказались за продажу акций. С 8 ноября Маск начал продавать принадлежащие ему бумаги. С тех пор акции Tesla потеряли около четверти своей стоимости.

Во вторник, 21 декабря, Маск продал еще 583 тыс. акций Tesla. В результате, по подсчетам Bloomberg, общее количество проданных им бумаг составило 13,5 млн или около 80% от того, что он планировал продать (около 17 млн акций). От продажи акций Маск получил около $14,1 млрд.

По словам Маска, ему нужно было исполнить опционы на акции «несмотря ни на что». Из 13,5 млн проданных акций на уплату налогов пойдут деньги от продажи 8,06 млн бумаг, пишет Reuters. Ранее Маск заявил, что в 2021 году заплатит налоги на сумму $11 млрд.

Маск — самый богатый человек в мире, он возглавляет рейтинг миллиардеров Bloomberg с состоянием в $245 млрд. По данным Bloomberg Billionaires Index, он увеличил свое состояние почти на $89 млрд в этом году. Маск не получает зарплату или бонусы от компании Tesla. C 2018 года в виде вознаграждения за работу он получает опционы на покупку акций компании Tesla по фиксированной цене, если выполняет поставленные цели по росту выручки, EBITDA и капитализации Tesla.