В Украине собираются поднять тарифы ЖКХ на 10-11%

Украинские власти приняли ряд системных мер, чтобы избежать резкого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на фоне удорожания энергоресурсов в мире, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
Как сообщается на сайте Офиса президента в среду, по его словам, возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%, в частности, тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.
«Правительство выделило существенные средства, чтобы сохранить тарифы на газ для населения фактически на уровне прошлого года — ниже 8 грн за кубометр. Правительство также выделило средства для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго, чтобы население получило отопление практически по ценам в прошлом году», — рассказал Шурма.
Он отметил, что цены на электроэнергию для населения в 2021 году также удалось удержать от роста, а для некоторых категорий потребителей даже снизить. Шурма подчеркнул, что повышение тарифов на поставку или распределение электроэнергии для облэнерго никоим образом не отразится на стоимости этого энергоносителя для населения.
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