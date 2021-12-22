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Зеленский может уже завтра провести переговоры с Путиным, для этого ему надо сначала договориться с Медведчуком, - политолог

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Зеленский может уже завтра провести переговоры с Путиным, для этого ему надо сначала договориться с Медведчуком, - политолог

Президент Украины Владимир Зеленский может уже в ближайшее время провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, для этого ему надо сначала договориться с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народным депутатом Виктором Медведчуком.

Такое мнение высказал политолог Василий Вакаров.

«Поскольку президент Украины сказал, что готов встретиться с Путиным тет-а-тет, я, как гражданин Украины, хочу выполнить свой долг. Уважаемый Владимир Александрович! Придите к Виктору Медведчуку. Мы все знаем, он находится под домашним арестом. Посидите с ним, поужинайте. Попросите у него гарантии, пусть он позвонит президенту РФ. Возможно, у него получится получить гарантии, сядьте вместе с ним на самолет и прилетите в Москву. Это займет 4-5 часов, вы можете завтра утром быть в Москве, и встретиться с президентом РФ, если он найдет время. Поговорите тет-а-тет, вы же хотите так. Это возможно, схему я вам нарисовал», — отметил Вакаров.

Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена», «Нарушение законов и обычаев войны», «Содействие деятельности террористических организаций». По данным прокуратуры, речь идет о якобы незаконной поставке угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014 — начале 2015 года.

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В «Оппозиционной платформе — За жизнь» называют обвинения против Медведчука сфальсифицированными и безосновательными.

Владимир Путин, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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