Любимым новогодним праздником украинцев является Рождество

49% украинцев назвали Рождество своим любимым новогодним праздником, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 20-22 декабря.

Согласно результатам исследования, 37% опрошенных выбрали любимым новогодним праздником Новый год, День Святого Николая выбрали 6%, Старый Новый год — 4%. Ни один из этих новогодних праздников не любят 2%.

Отмечается, что за последние 10 лет с каждым годом уменьшается количество поклонников Нового года, а Рождества — увеличивается.

Так, празднование Нового года относительно любимо для жителей востока и юга, молодежи и мужчин. Рождество значительно чаще выбирали на западе, люди среднего и старшего возраста, женщины, верующие ПЦУ и греко-католики. В равной степени любимы эти два праздника для жителей центра и Киева.

По данным исследования, 4% опрошенных отмечают Рождество 25 декабря, тогда как большинство опрошенных (71%) — 7 января. В то же время 18% украинцев празднуют Рождество дважды (25 декабря и 7 января) и их количество за год несколько выросло. 6% не празднуют Рождество вообще.

Четверть опрошенных поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января по 25 декабря, 58% респондентов против такой идеи, 15% опрошенных все равно этот вопрос и 1% — затруднились ответить.