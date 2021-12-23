Путин заявил, что украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс

Вооруженные силы Украины якобы ежедневно совершают обстрелы Донбасса, принимая подобные решения не на уровне вышестоящих органов власти, а лишь на уровне полевых командиров. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Спросите это у нынешнего руководства Украины, как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме», — сказал президент РФ, отвечая на вопрос, как он представляет себе «приказ русскому солдату стрелять в украинского и наоборот» и можно ли отдавать такие приказы.

Президент РФ уверяет, что высшее командование ВС Украины переложило ответственность за приказы об обстрелах на полевых командиров. В этой связи он задался вопросом, как украинские власти смогли это сделать. Путин пояснил, что некоторое время назад были достигнуты договоренности, что приказ на ответный огонь могут отдать только вышестоящие руководители. «В одном случае Донецк и Луганск, в другом случае — в Киеве. Для чего принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. Спросите их, зачем они это сделали?» — заявил Путин.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует пакет мер усиления и контроля перемирия. Документ, в частности, запрещает применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы на позициях, полеты беспилотников, за исключением БПЛА наблюдателей ОБСЕ.