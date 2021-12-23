Путин рассчитывает решить проблему с водоснабжением Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема водоснабжения в аннексированном РФ Крыму будет решена.
«Уверен, мы решим вопросы с водоснабжением, как решаем вопросы с энергообеспечением, электричеством», — заявил глава РФ в четверг на ежегодной пресс-конференции.
Он отметил, что успешно решаются вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. «Будут съезды от „Тавриды“ к побережью. Мы, безусловно будем заниматься развитием инфраструктуры городов — и неприбрежных городов — Крыма. Будем строить и лечебные заведения, детские сады, школы, будем заниматься реновацией жилья, в том числе аварийного», — пообещал он.
Путину также известно о ситуации с уровнем доходов и цен в Крыму. Эти вопросы будут решены постепенно, заявил глава российского государства.
«Там есть и вопросы с доходами населения, я знаю это, с уровнем заработных плат, цен — все постепенно будем решать, постепенно, но уверенно», — сказал президент РФ.
Он уточнил, что в Крыму планируется дальнейшее развитие инфраструктуры не только прибрежных, но и остальных городов полуострова.
По словам российского президента, также будет продолжена реновация городов, строительство детских садов и школ.
Напомним, что Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года. После этого Украина прекратила поставки воды на полуостров.
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