Путин рассчитывает решить проблему с водоснабжением Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема водоснабжения в аннексированном РФ Крыму будет решена.

«Уверен, мы решим вопросы с водоснабжением, как решаем вопросы с энергообеспечением, электричеством», — заявил глава РФ в четверг на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что успешно решаются вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. «Будут съезды от „Тавриды“ к побережью. Мы, безусловно будем заниматься развитием инфраструктуры городов — и неприбрежных городов — Крыма. Будем строить и лечебные заведения, детские сады, школы, будем заниматься реновацией жилья, в том числе аварийного», — пообещал он.

Путину также известно о ситуации с уровнем доходов и цен в Крыму. Эти вопросы будут решены постепенно, заявил глава российского государства.

«Там есть и вопросы с доходами населения, я знаю это, с уровнем заработных плат, цен — все постепенно будем решать, постепенно, но уверенно», — сказал президент РФ.

Он уточнил, что в Крыму планируется дальнейшее развитие инфраструктуры не только прибрежных, но и остальных городов полуострова.

По словам российского президента, также будет продолжена реновация городов, строительство детских садов и школ.

Напомним, что Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года. После этого Украина прекратила поставки воды на полуостров.