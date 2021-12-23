В Крыму могут появиться российские мобильные операторы

Проблема с работой операторов сотовой связи на территории аннексированного Крыма будет решена, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.
«Что касается мобильной связи — как и по другим направлениям, найдем способ, чтобы обеспечить интересы людей. Не буду заранее забегать и полностью информировать вас и собравшихся, как мы это сделаем, чтобы не помешать процессу. Но будем думать и, надеюсь, решим эту проблему», — сказал российский президент.
Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют местные компании. При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю РФ.
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