Украина начнет программу модернизации международных пунктов пропуска

Украина в 2022 году начнет программу модернизации международных пунктов пропуска через государственную границу.

«В 2022 году в рамках программы начнется модернизация международных пунктов пропуска. Мы создадим комфортную инфраструктуру как для людей, так и для бизнеса», — сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Большое строительство: дороги и мосты» в Киеве в пятницу.

По его словам, кроме того, в ходе модернизации будет увеличена пропускная способность пограничных пунктов пропуска за счет внедрения электронной очереди.