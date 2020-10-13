Украина и Польша откроют больше пунктов пропуска на границе

Украина и Польша работают над увеличением количества пунктов пропуска на государственной границе и пропускной способности действующих.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе украинско-польского экономического форума, который проводится в Одессе при участии президента Польши Анджея Дуды, передают Українськi Новини.

«Сегодня на украинско-польской границе действует 8 автомобильных пунктов пропуска. Очевидно, что их недостаточно. Мы действительно работаем с нашими партнерами, чтобы увеличить и количество новых пунктов пропуска и пропускную способность всех существующих пунктов», — сказал он.

По его словам, Украина также работает над улучшением состояния автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей.

Также президент отметил необходимость совместного эффективного противодействия контрабанде.