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В немецких СМИ активно обсуждается вопрос целесообразности вступления Украины в НАТО и мнение Медведчука по этому поводу

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В немецких СМИ активно обсуждается вопрос целесообразности вступления Украины в НАТО и мнение Медведчука по этому поводу

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что вступление Украины в НАТО только усугубит и так достаточно критическую ситуацию в стране, потому Украина должна придерживаться в этом вопросе нейтрального статуса. В частности, мнение Медведчука поддерживает популярное в Германии интернет-издание Anti-Spiegel.

Автор публикации цитирует лидера украинской оппозиции, подчеркивая, что Медведчук не просто утверждает, что Украине не по дороге с НАТО, а приводит веские аугменты.

«Я — сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по пути, что НАТО усугубит ситуацию, и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался в Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать», — приводятся слова Виктора Медведчука в статье.

Кроме того, автор подчеркивает, что после вступления Украины в НАТО с большей долей вероятности она станет разменной монетой на мировом политическом рынке, а также плацдармом для противостояния НАТО, России и других стран, что полностью совпадает с мнением председателя Политсовета ОПЗЖ.

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Напомним, Виктор Медведчук ранее заявил, что энергетический кризис, о котором в последнее время так много говорят, в Украине уже наступил и ответственность за это полностью лежит на власти Президента Зеленского.

«Хочу сказать, что энергетический кризис не надвигается — он наступил. И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, предприятия Украины. И мы это видим не только потому, что растут цены, причем заоблачно растут цены на газ в Европе, во всем мире, в том числе и в Украине, а еще и потому, что власть непрофессиональна, профнепригодна, она не понимала, что такие риски могут быть и к ним нужно готовиться», — подчеркнул Медведчук.

Кроме того, парламентарий добавил, что если бы Украина еще пару лет назад заключила долгосрочные контракты на поставку газа, то сейчас мы бы не столкнулись с таким кризисом.

НАТО, Виктор Медведчук, ФРГ
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