Репрессии против оппозиции и СМИ, стагнация экономики и энергокризис: Итоги 2021 года для Украины

2021 год в Украине запомнится не громкими победами и достижениями, а громкими провалами власти во главе с президентом Зеленским. В уходящем году Зеленский многократно нарушал законы и Конституцию, использовал правоохранительные органы для подавления оппозиции, не достиг никакого прогресса по Донбассу, допустил рост тарифов и цен, провалил кампанию вакцинации населения и закрывал глаза на пугающие масштабы коррупции, став частью коррумпированной системы.

Об этом пишет издание Скептик.

Репрессии против оппозиции и закрытие неугодных СМИ

Похоже, главной целью Зеленского в уходящем году было усиление личной власти. Мы увидели решительные, но провальные попытки Зеленского убрать из политики Виктора Медведчука – одного из самых опытных и авторитетных политиков Украины, народного депутата Украины, главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», партии, которая единственная предлагает реальную альтернативу нынешнему политическому курсу. У Медведчука вторая по величине фракция в Раде, а после следующих выборов она, вероятно, будет первой. На местных выборах ОПЗЖ победила в шести регионах, став самой популярной всеукраинской политической силой. Зеленский решительно показал, что такая конкуренция ему не нужна.

Почуяв угрозу после того, как ОПЗЖ вышла на первое место в партийных рейтингах, без решения суда и в нарушение закона против Медведчука СНБО и Зеленский ввели незаконные санкции. Позже правоохранительные органы по указке Банковой сфабриковали два уголовных дела против политика, в результате чего Медведчук оказался под домашним арестом. Как и в случае со СМИ, каких-либо конкретных доказательств против Медведчука не предоставили.

Совет нацбезопасности и обороны в этом году стал органом с несвойственными ему полномочиями. Помимо санкций против граждан Украины, вопреки Конституции под удар попали оппозиционные Зеленскому СМИ. СНБО незаконно запретил вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а вещание канала «Перший Незалежный», созданного журналистами, было прекращено по звонку из СБУ через час после выхода в эфир. Незаконные санкции были введены против изданий «Страна.юа» и «Шарий.нет». Адекватных причин для этого не было: только пустые обвинения и никаких доказательств.

Со временем стало ясно, что дела против лидера оппозиции в судах разваливаются, поскольку никаких доказательств против Медведчука нет. Защита политика разбила аргументы обвинения, суды отказываются отправлять Медведчука под арест, чего добивается Зеленский. Более того, 18 октября 2021 года Печерский районный суд города Киева даже обязал ГБР зарегистрировать уголовное производство в отношении трех экспертов СБУ, которые сфабриковали экспертные заключения против Медведчука.

«То, что судьи тянут с принятием решения, – это сигнал президенту о том, что они его не поддерживают. В ином случае достаточно было бы одного, максимум двух заседаний, чтобы принять нужное президенту решение. Офис президента, Служба безопасности Украины не предоставляют каких-либо документов, вменяемых доказательств и обоснований для введения санкций. И суд использует это для затягивания процесса в надежде, что все, может быть, каким-то образом само разрешится, произойдет очередная смена власти и тогда суд сможет спокойно принимать законные решения», — комментирует адвокат Ростислав Кравец.

Впрочем, Медведчук за этот год стал только сильнее. Во-первых, рейтинг партии и его лично неуклонно растет. Во-вторых, стразу три украинских издания в конце года поставили лидера ОПЗЖ в первую десятку самых влиятельных политиков страны. «Вести» и «Телеграф» — на 5 место, «Корреспондент» — на 7-е. Никто из лидеров украинских партий не смог достичь такого результата. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко оказались во втором десятке, а руководство СН – еще ниже.

В-третьих, преследование Медведчука стало достоянием всего мирового сообщества. Когда о незаконных деяниях Зеленского в мировых СМИ написали более 120 тыс. публикаций, даже за пределами Украины всем стало ясно: кто угодно в нашей стране теперь может попасть под санкции, под аресты имущества, счетов, и никаких конкретных оснований для этого не нужно. Власть Зеленского вскрылась не в самом лучшем свете.

Теперь Медведчук хочет выиграть дело против власти в ЕСПЧ и оказать свою невиновность.

Еще один оппозиционер – Петр Порошенко – после известия об открытии против него уголовного дела сбежал из Украины в Европу.

Недостижимый мир на Донбассе

За последний год Зеленский проявил полную некомпетентность и нежелание в решении вопроса мира на Донбассе. Он не освободил ни единого украинца, и более того — препятствовал освобождению тех, кого в ОРДЛО хотели передать Украине. Наталья Стаценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерина Котенко могли быть дома еще в январе, но продолжают гнить в тюрьмах на неподконтрольной территории, поскольку Зеленский не захотел в переговорном процессе видеть Медведчука, которому власти ОРДЛО намеревались передать женщин в одностороннем порядке. Позже из «ЛДНР» могли вернуться еще три женщины, но и их Зеленский оставил там. Только из-за того, что президент Украины не хочет сотрудничать с лидером оппозиции, жизни украинок остаются под угрозой.

Зеленский публично заявил о необходимости прямых переговоров с Россией, даже признал, что без этого остановить войну будет невозможно. Но Россия после начала преследования Медведчука устами Путина, Медведева и других политиков заявила, что разговаривать с этой украинской властью не будет.

«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире… президент Зеленский… подпал, как и прежние руководители под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят «нациков»… Мы же хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Мы идем практически на всё, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учётом того, что они делают практически невозможно, но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить хорошие отношения с Россией. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам, Конституции Украины, или просто убийство на улице», — сказал Путин.

Под «этими силами» Путин подразумевает Медведчука, который выступает за восстановление экономического сотрудничества Украины и России – в интересах граждан нашей страны и это записано в программе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». По итогам этого непростого года Медведчук остался главным каналом для переговоров с РФ. Без него диалога между Киевом и Москвой не будет. Путин прямо требует от Зеленского освободить Медведчука.

Вместо того, чтобы налаживать дипломатию, Зеленский анонсировал строительство заграждений на границе Украины с Польшей и Беларусью. Миллиарды гривен могут пойти в утиль, потому что наша страна официально не имеет права на такие действия. Процедуры демаркации и делимитации нашей границы все еще не завершены.

К сожалению, все, что мы увидели в 2021 году в отношении Донбасса – это громкие патриотические лозунги вместо реальных смыслов.

Забвение на мировой арене

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно заявил, что главным достижением ведомства в 2021 году стало создание целостной стратегии внешнеполитической деятельности — первой за 30 лет Независимости.

«Благодаря ей Украина встречает 2022 год с самыми сильными позициями за годы независимости», — сказал Кулеба.

Сказать, что это преувеличение — не сказать ничего. Весь год Зеленский пугал украинцев тем, что «Путин нападет». Но Путин не напал и не собирается, вместо этого он избрал путь экономического удушения Украины, чтобы вынудить украинскую власть пойти на уступки.

Зеленский хвастался достижением взаимпонимания с американским президентом, но и здесь ничего хорошего не произошло. США за спиной Украины договорились с Германией и Россией о запуске «Северного потока-2», что лишит Украину 3 млрд долл. доходов от транзита газа. Байден долго избегал встречи с Зеленским, а уже на самом мероприятии был максимально сдержан. Военная поддержка США Украине выглядела попросту как избавление Америки от ненужного вооружения.

С учетом, что Зеленский так и не договорился с Россией о достаточных объемах прокачки газа через свою ГТС, уже скоро у нас появится головная боль относительно того, где взять газ хотя бы для собственных нужд. А ведь если бы президент не похоронил идею консорциума, на необходимости которой настаивал Медведчук, все могло быть совсем по-другому.

Политолог Руслан Бортник обращает внимание на примирительные месседжи со стороны Байдена и европейских лидеров в отношении РФ. В частности, американский президент заявил, что обсудит с партнерами НАТО российские опасения в отношении расширения Альянса. Запад устал от противостояния с Россией, а значит, повестка украинских «ястребов» вскоре окажется невостребованной на мировой арене. Внутри страны она тоже стремительно теряет популярность.

Также успешной нельзя назвать и «Крымскую платформу». Хотя в мероприятии приняли участие представители 46 государств, если посмотреть на конкретные лица, которые ее посетили, то можно понять — мировые лидеры проигнорировали мероприятие. Итоги его чисто декларативные — была подписана Декларация, закрепляющая статус Крымской платформы как консультационно-координационного формата деоккупации полуострова.

Неработающие ограничения и принудительная вакцинация

Зеленский систематически отчитывается об эффективном противодействии ковид, о достаточных темпах вакцинации, умалчивая о том, что достигает их фактически за счет внедрения принудительной вакцинации, запрещая трудиться на госслужбе невакцинированным. Даже с учетом такого принуждения страна не справляется с изначальным планом в виде 8 млн доз ежемесячно.

Нельзя сказать, что вакцинация действительно стала по-настоящему доступной для всех украинцев. Вопреки заявлениям о доступности прививок, жителям сел в области приходится изрядно постараться, чтобы сделать прививку. Зеленский отказался от российской вакцины, о производстве которой в Харькове договорился Виктор Медведчук, и Украина из-за этого провалила старт кампании вакцинации. Пока другие страны прививали своих граждан, многие украинцы умерли из-за неполученных вакцин.

Из-за полной бессистемности карантинных ограничений люди перестали воспринимать их всерьез, даже не смотря на драконовские штрафы. Нагрузки на врачей меньше не становится, а с учетом, что выплаты им задерживают, многие уезжают на заработки.

Сформировался настоящий дефицит койко-мест в больницах. На протяжении всего 2021 года их зачастую создавали на бумаге, поскольку многие больницы попросту не получали средств от НСЗУ. Из-за нехватки кислорода украинцам приходилось дышать опасным для здоровья техническим О2, зато Зеленский благородно отправил наши кислород в помощь Индии.

«Карантинной» поддержки ограниченного в правах населения за весь 2021 год практически не было. Украинское государство всячески демонстрировало, что ему совершенно наплевать на благосостояние своих граждан. Решение Зеленского выплачивать украинцам по тысяче гривен за вакцинацию, которые нельзя потратить ни на коммуналку, ни на еду, нельзя назвать эффективным.

Беднеющее население

В этом году власти гораздо сложнее оправдывать свои провалы в экономике пандемией. Так, практически никакого восстановления после сложного 2020 года не наблюдается. По оценкам МВФ, темпы роста ВВП по итогам 2021 года составят всего 3,5%, но и это пока только прогнозы. То есть политика Кабмина и Офиса президента не помогла даже просто компенсировать падение 2020 года.

По данным YouControl, по состоянию на 15 декабря в Украине зарегистрировали 38 тыс. новых компаний — на 4% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, меры поддержки украинского бизнеса не работают. Программа «Доступные кредиты 5-7-9», которая активно пиарилась командой Зеленского, массовой не стала из-за жестких критериев, существенно ограничивающих круг ее получателей.

Даже слабенькая попытка вернуть заробитчан на родину благодаря кредитам до 150 тыс. грн под открытие бизнеса оказалась настолько несостоятельной, что в итоге программу закрыли. Не сработали и «мини-джобс» от правительства. Украинцы не ринулись в строительство дорог, на почту, в социальную работу за 7 тыс. грн в месяц.

При этом продукты в 2021 году дорожали на глазах. Яйца — более чем на 54%, масло — на 35% и сахар — на 34%». В итоге за І квартал 2021 года собственные накопления украинцев суммарно сократились на 60 млрд грн. По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», в течение 2021 года материальное положение 50% украинских семей ухудшилось, а улучшилось — только для 9%. Для остальных оно осталось без изменений.

Соцподдержка населения оставляла желать лучшего. Скромного роста пенсий смогли дождаться только самые пожилые украинцы, одинокие и достигшие 75 лет, — и это при средней продолжительности жизни в Украине в 72 года. Им приходится проходить через бюрократические круги ада: писать заявления, собирать справки о составе семьи, проходить врачебно-консультативную комиссию о проблемах со здоровьем.

Все остальные граждане так и не дождались сколько-нибудь значительного роста качества жизни. Зато на чиновниках, вопреки всем обещаниям Зеленского, не экономят. Расходы на содержание президента, Верховной Рады и Кабмина из года в год растут.

Бедность украинцев не мешала в 2021 году продолжать закапывать деньги в “Большое строительство”, которое овеяно таким количеством скандалов, что полноценно описать их можно только отдельной серией материалов. Власть тратит сотни миллионов на ремонт аэропортов без стратегии, а ради строительства Киевской окружной дороги пытается “отжимать” у украинцев земли в порядке упрощенного судебного производства.

Украинцы с трудом могут потянуть растущие коммунальные платежи, и в 2022 году эта проблема усилится в разы. За 2021 год власти умудрились привести энергетику в просто катастрофическое состояние. До конца отопительного сезона нашей стране может не хватить 3,6 млрд кубометров газа. Зеленский планирует сделать платежки еще более непосильными для граждан, поскольку продолжает идти на все требования кредиторов. Согласно опубликованному тексту Меморандума с МВФ, Украина должна отпустить цены на газ в свободное плаванье, чтобы получить кредиты от государства. Более того, в меморандум входят даже обязательства нашей страны о выполнении “норм” по вакцинации.

Если в 2020 году засушливая зима и холодная весна стали причиной падения урожайности, то в 2021 с погодой нам повезло. Фермеры успели своевременно и в полном объеме провести посевную благодаря тому, что заранее заключали форвардные контракты. Однако власть успела перекрыть кислород и фермерам: под вывеской наступления на олигархов принят закон 5600, который значительно повышает налоги фермерам и другому среднему и крупному бизнесу, добивая их в пандемию.

Рынок сельхозземли, который команда Зеленского приняла вопреки Конституции, не работает. Из-за неподготовленности к запуску, о котором оппозиция трубила несколько лет, есть только отдельные элементы ее купли-продажи. Естественно, наполнить налогами казну за счет реформы не удалось.

Зе-команда ослабевает и разваливается

В 2022 год команда Зеленского входит изрядно ослабленной. Политики, которые его окружают, попадают в новостные сводки не в связи с реальными результатами работы, а лишь в связи с громкими скандалами. Сколько-нибудь значимых результатов работы министров нет. Многократные ротации эффекта не дают, а лишь отвлекают украинцев от провалов в самых разных сферах.

За год сменились министры внутренних дел и обороны – они не оправдали ожиданий президента. Зато своего поста так и не лишился друга детства президента, глава СБУ Иван Баканов. СБУ при Баканове вместо того, чтобы заниматься защитой нацбезопасности, на практике фабрикует дела против оппонентов Зеленского. Публичным стал конфликт между СБУ и Национальным антикорупционным бюро. Не мешает Баканову занимать свой пост и то, что он “зашкварился” из-за зарегистрированной на его имя офшорной компании, схемы, которую разоблачили авторы расследования Pandora Papers.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова полностью провалила возлагаемый на нее “план посадок”. На практике “весна” так и не пришла, коррупционеры все еще не наказаны, а за время работы Венедиктовой украинцы наблюдают только бездоказательные нападки на оппозицию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не является самостоятельной фигурой, а лишь выполняет поручения Банковой по поводу санкций против оппозиции и бизнеса. Данилов такими темпами может вполне заработать на тюремный срок. Тем более, что недавно было опубликовано расследование о том, что он покрывает незаконную торговлю шинами с «ЛНР» «Слуги народа» Руслана Горбенко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, как и предполагалось, — полностью ручной премьер-министр, ни разу не проявивший свою личность в отдельности от Зе-команды Зе. Результаты работы его правительства – в платежках за тарифы и на ценниках в магазинах.

Что касается Андрея Ермака, то он перебрал на себя все возможные полномочия, набирая людей на ключевые посты в государстве и даже координируя внутреннюю и внешнюю политику страны. Некоторые СМИ даже признают его более влиятельным политиком, нежели президент.

«Ситуация, когда человек без законных властных полномочий де-факто является вторым лицом в государстве, сильно отдаляет политическую реальность от модели управления государством, предусмотренной Конституцией“, — убежден Анатолий Октисюк, эксперт Дома демократии.

Надо сказать, что не смотря на растущее влияние, глава Офиса президента в 2021 году не смог на практике доказать успешность его назначения, ведь при нем Офис президента, нападающий на оппозицию, вынужден отбиваться от целого сонма противников, а мирные переговоры, которые стали вотчиной Ермака, провалены абсолютно.

Монобольшинство в парламенте теряет свои штыки. Пошатнувшиеся позиции президента и его несоразмерные с законом амбиции заставляют депутатов покидать тонущий корабль. В частности, так поступил экс-спикер Дмитрий Разумков, который заявил о несогласии с убийственным курсом власти и ушел в оппозицию.

Таким образом, Зеленский не смог довести до конца ни одну свою цель. Уходящий 2021 год для него попросту потрачен впустую. А обещание уйти с поста, если не будет мира на Донбассе, стало еще одним невыполненным в длинном списке проваленных надежд.