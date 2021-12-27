Умер Егор Просвирнин

Умер российский националист, основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным СМИ, голый мужчина выпал из окна дома на Тверском бульваре в центре Москвы. Просвирнину было 35 лет.

В 2014 году Просвирнин собирал через «Спутник и погром» средства на поддержку боевиков на юго-востоке Украины.

Летом 2017-го «Спутник и погром» вместе с рядом других интернет-ресурсов националистического толка был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры России. Несколько ранее сайт был признан экстремистским и блокирован и на территории Беларуси. После попытки смены доменного имени осенью 2018 года проект объявил о закрытии.