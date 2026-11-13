Путін назвав можливу присутність іноземних військ в Україні "загрозою національній безпеці РФ

Зустріч спецпосланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа й Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Кремлі в четвер тривала близько двох з половиною годин.
Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомляють російські медіа.
У переговорах брали участь помічники Путіна Юрій Ушаков і Володимир Мединський, а також спецпредставник з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.
Під час зустрічі глава держави-агресора назвав можливу присутність іноземних військ в Україні "загрозою національній безпеці РФ".
Також Путін запропонував провести гуманітарну операцію в місті Константинівці Донецької області, аналогічну операції в місті Олешки Херсонської області, і стверджував, що РФ гарантуватиме безпеку, оскільки нібито "на розмінування потрібно п'ять діб".
Віткофф повідомив, що поінформує президента України Володимира Зеленського про результати зустрічі в Кремлі, й висловив сподівання, що сторони зможуть оголосити про планування наступної зустрічі в рамках тристоронніх переговорів.
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