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Путін назвав можливу присутність іноземних військ в Україні "загрозою національній безпеці РФ

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Зустріч спецпосланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа й Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Кремлі в четвер тривала близько двох з половиною годин.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомляють російські медіа.

У переговорах брали участь помічники Путіна Юрій Ушаков і Володимир Мединський, а також спецпредставник з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Під час зустрічі глава держави-агресора назвав можливу присутність іноземних військ в Україні "загрозою національній безпеці РФ".

Також Путін запропонував провести гуманітарну операцію в місті Константинівці Донецької області, аналогічну операції в місті Олешки Херсонської області, і стверджував, що РФ гарантуватиме безпеку, оскільки нібито "на розмінування потрібно п'ять діб".

Віткофф повідомив, що поінформує президента України Володимира Зеленського про результати зустрічі в Кремлі, й висловив сподівання, що сторони зможуть оголосити про планування наступної зустрічі в рамках тристоронніх переговорів.

Віткофф, Кушнер, Путін
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