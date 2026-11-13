СБУ: Російська пропаганда створює сотні фейкових повідомлень, щоб посіяти розбрат в українському суспільстві

Російські спецслужби активізували інформаційні атаки проти Служби безпеки України, зокрема поширюють фейки, побудовані на темах нещодавніх розслідувань НАБУ. Одне з таких повідомлень стосується нібито причетності СБУ до замовного вбивства офіцера ВМС України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними відомства, російська пропаганда створює сотні фейкових повідомлень, щоб посіяти розбрат в українському суспільстві, підірвати довіру до держави та сформувати враження про нібито конфлікт між СБУ й антикорупційними органами.

Зокрема, підконтрольні російським спецслужбам медіа з посиланням на пропагандистський ресурс "РИА Новости" поширюють твердження, що НАБУ нібито заявило про замовне вбивство офіцера Військово-морських сил України за вказівкою СБУ.

У Службі безпеки наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності. За даними відомства, російська пропаганда використала реальний злочин, який стався у вересні 2026 року та призвів до загибелі українського військового. Водночас НАБУ не публікувало заяв щодо цього вбивства, а розслідування таких злочинів не належить до підслідності Бюро.

У СБУ також повідомили, що виконавцем убивства був пенсіонер із Дніпропетровської області, завербований російськими спецслужбами. Його затримали невдовзі після злочину. Наразі правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усі обставини події.

У відомстві закликали громадян критично ставитися до повідомлень російських пропагандистських ресурсів і перевіряти інформацію за офіційними джерелами.

Якщо представники російських спецслужб намагаються завербувати вас або ваших знайомих, про це можна повідомити СБУ: