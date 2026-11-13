Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Цього року номінальні прибутки російських підприємств впали на 11%, - ЗМІ

98

Фінансове становище російського бізнесу продовжує стрімко погіршуватися: компанії масово скаржаться на падіння попиту, дефіцит обігових коштів і неплатежі контрагентів, готуючись до скорочення виробництва та інвестицій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За підсумками третього кварталу понад третина опитаних Російським союзом промисловців і підприємців (РСПП) компаній зафіксували зниження попиту на свою продукцію (38%), брак обігових коштів та затримки оплат від партнерів (по 36%).

За дев'ять місяців номінальні прибутки російських підприємств впали на 11% порівняно з минулим роком, а частка збиткових компаній продовжує зростати. Про суттєве погіршення стану бізнесу у другій половині року та збереження цього тренду у 2027 році акціонерам повідомив і очільник "Сбербанку" Герман Греф, вказавши на тиск високих податків, процентних ставок і постійних витрат на ремонт зруйнованих виробництв.

Щоб вижити в умовах дефіциту капіталу, підприємці обирають жорстку економію:

  • 84% опитаних компаній планують скорочувати витрати;
  • 18% респондентів мають намір різати інвестиції (проти 12% кварталом раніше);
  • 15% підприємств готуються скорочувати обсяги виробництва (три місяці тому таких було 11%).

Перекласти зростання витрат у кінцеві ціни через слабкий попит можуть лише 29% компаній. Водночас у першому півріччі російські підприємства вже скоротили вкладення в основний капітал на 9,9% після падіння на 2,3% торік. Опитування Центробанку РФ також підтвердили, що у третьому кварталі бізнес оцінював свій поточний стан найгірше з 2022 року.

Попри офіційні заяви російського уряду та голови ЦБ Ельвіри Набіулліної про очікуване зростання ВВП у межах 0,6–1% за різними оцінками відомств завдяки оборонно-промисловому комплексу, у цивільних секторах поглиблюється спад. Проблеми з показниками фіксують у вугільній промисловості, чорній металургії, лісовій галузі та деревообробці.

Через брак коштів у РФ другий квартал поспіль зростає частка компаній, які зривають терміни розрахунків із постачальниками. Оплати затримують навіть державні компанії, через що до Держдуми внесли законопроєкт про штрафи для держкорпорацій за неплатежі малому та середньому бізнесу, а кожна десята опитана РСПП компанія тепер вимагатиме від покупців передоплату.

бізнес, Росія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 13 ноября 2026
Четверг, 12 ноября 2026
Среда, 11 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023