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Трамп: Нам не потрібна угода з Іраном. У нас є їхні гроші і їхня протока

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не потребує угоди з Іраном, а також доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу зосередитися на корупції та злочинності в містах і штатах, якими керують демократи.

Про це Трамп написав у четвер у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Нам не потрібна угода з Іраном. Ті часи давно минули. У нас є їхні гроші – сотні мільярдів доларів – і їхня протока!» – вказав президент.

Він також повідомив, що попросив Венса приділити всю увагу масштабній корупції та злочинності в містах і штатах під керівництвом демократів.

«Сині штати, такі як Міннесота, Каліфорнія, Іллінойс та багато інших, – це погано керовані, корумповані території, охоплені хаосом. Щомісяця там розкрадають мільярди доларів», – заявив Трамп.

За його словами, припинення масштабної злочинної діяльності дало б змогу швидко збалансувати федеральний бюджет.

«Корупція – у крові демократичного керівництва!» – додав він.

Іран, Трамп
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