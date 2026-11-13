Макрон: Європа має мати місце за столом переговорів щодо миру в Україні

Європейські країни мають мати місце за столом переговорів між країною-агресором Росією та США щодо миру в Україні та відновити обговорення з РФ. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомило агентство Bloomberg у четвер, 12 листопада.

Видання пише, що великі держави, такі як Німеччина, Франція та Велика Британія, почали вивчати можливість початку власних мирних переговорів з Росією. На тлі пожвавлення контактів між РФ та США європейські лідери погоджуються, що хочуть мати місце за столом перемовин. Bloomberg пише, що саме ця тема домінувала в розмовах, коли понад 50 лідерів прибули на зустріч Європейської політичної спільноти в Дубліні.

"Формат визначається суттю. Тому нам, як європейцям, потрібно відновити ініціативу обговорення з Росією, і з того часу буде визначено формат", – сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев наголосив, що Європа має більше боротися за те, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів, оскільки її місце досі не гарантоване. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що було "величезною помилкою передавати дипломатію на аутсорсинг іншим". Серед лідерів ЄС зростають побоювання, що Європу можуть відсторонити від прийняття вирішальних рішень, які вплинуть на безпеку континенту на довгі роки.